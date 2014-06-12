请观看如何免费下载自动交易
DarvasBoxes_System - MetaTrader 5脚本
此指标实现了一个突破交易系统，使用 DarvasBoxes 通道。
当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。蓝色为上涨, 红色则下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。
图例 1. 指标 DarvasBoxes_System
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2094
