Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DarvasBoxes_System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1496
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador implementa um sistema avançado usando o canal DarvasBoxes.
Quando o preço sai do canal cinza, as cores das barras mudam para a cor correspondente da direção de tendência. Azul para ascensão de um ativo financeiro, cor vermelha - queda. As cores brilhantes indicam a coincidência da direção da tendência com a direção do candle. As cores escuras correspondem às situações onde a direção de um candle é oposto à tendência.
Figura 1. Indicador DarvasBoxes_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2094
O indicador implementa um sistema avançado usando o canal Renko.TrendTriggerMod_HTF
Indicador TrendTriggerMod com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
Indicador de pregões de negociação.ShadeNY_candle
Um indicador dos pregões de negociação exibindo corpos e sombras definindo um tipo de candle do pregão.