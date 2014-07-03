CodeBaseSeções
DarvasBoxes_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 1496
1496
Avaliação: (25)
(25)
Publicado:
Atualizado:
O indicador implementa um sistema avançado usando o canal DarvasBoxes.

Quando o preço sai do canal cinza, as cores das barras mudam para a cor correspondente da direção de tendência. Azul para ascensão de um ativo financeiro, cor vermelha - queda. As cores brilhantes indicam a coincidência da direção da tendência com a direção do candle. As cores escuras correspondem às situações onde a direção de um candle é oposto à tendência.

Figura 1. Indicador DarvasBoxes_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2094

