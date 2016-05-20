CodeBaseKategorien
Indikatoren

DarvasBoxes_System - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung des DarvasBoxes Channels.

Wenn der Preis den grauen Channel verlässt, ändert sich die Farbe des Balken in die Farbe der korrespondierenden Trendrichtung. Blau für Wachstum des Finanzinstruments, rote für Abfall. Helle Farben zeigen eine Übereinstimmung von Trendrichtung und Richtung der Kerze an. Dunkle Farben korrespondieren mit der Situation in der die Richtung der Kerze gegenteilig zu der des Trend ist.

Abbildung 1. Indikator DarvasBoxes_System

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2094

