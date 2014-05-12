Indicador AltrTrend_Signal_v2.2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador AltrTrend_Signal_v22.mq5.

Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2_HTF