無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 859
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAltrTrend_Signal_v2.2指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間
この指標の操作はコンパイルされたAltrTrend_Signal_v22.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。
図1 AltrTrend_Signal_v2_2_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2065
AltrTrend_Signal_v2_2
ADX指標に基づいてトレンドの変化時間を示すセマフォ矢印指標MACD-2
MACD指標は色付きの雲の形で、MACDとシグナルラインの違いは色ヒストグラムです。