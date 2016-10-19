コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
859
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAltrTrend_Signal_v2.2指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

この指標の操作はコンパイルされたAltrTrend_Signal_v22.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1　AltrTrend_Signal_v2_2_HTF指標

図1　AltrTrend_Signal_v2_2_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2065

AltrTrend_Signal_v2_2 AltrTrend_Signal_v2_2

ADX指標に基づいてトレンドの変化時間を示すセマフォ矢印指標

MACD-2 MACD-2

MACD指標は色付きの雲の形で、MACDとシグナルラインの違いは色ヒストグラムです。

Fish Fish

色ヒストグラムの形で実装されたフィッシャートランスフォーム指標

Fish_HTF Fish_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFish指標