AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der AltrTrend_Signal_v2.2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei AltrTrend_Signal_v22.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator AltrTrend_Signal_v2_2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2065
