AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
O indicador AltrTrend_Signal_v2.2 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

O indicador requer a compilação do arquivo AltrTrend_Signal_v22.mq5. Coloque na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2065

