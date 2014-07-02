Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador AltrTrend_Signal_v2.2 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico
O indicador requer a compilação do arquivo AltrTrend_Signal_v22.mq5. Coloque na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2065
AltrTrend_Signal_v2_2
Indicador de seta tipo semáforo que mostra o momento da mudança de tendência com base no indicador ADX.MACD-2
O indicador MACD está na forma de uma nuvem colorida e a diferença entre o MACD e a linha de sinal, sob a forma de um histograma colorido.