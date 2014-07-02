O indicador AltrTrend_Signal_v2.2 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer a compilação do arquivo AltrTrend_Signal_v22.mq5. Coloque na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2_HTF