Autor real:

OlegVS, GOODMAN

Indicador semáforo que coloca puntos coloreados que indican el momento de cambio de tendencia en base al indicador ADX.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.11.2006.

Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2