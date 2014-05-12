CodeBaseSecciones
al bolsillo
AltrTrend_Signal_v2_2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

OlegVS, GOODMAN

Indicador semáforo que coloca puntos coloreados que indican el momento de cambio de tendencia en base al indicador ADX.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.11.2006.

Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Sistema comercial con uso del oscilador BlauErgodic.

StepMA_v6.4_HTF StepMA_v6.4_HTF

Indicador StepMA_v6.4 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Indicador AltrTrend_Signal_v2.2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CandleStop_HTF CandleStop_HTF

Indicador CandleStop con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.