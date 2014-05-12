Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AltrTrend_Signal_v2_2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
OlegVS, GOODMAN
Indicador semáforo que coloca puntos coloreados que indican el momento de cambio de tendencia en base al indicador ADX.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.11.2006.
Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2064
