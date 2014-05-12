CodeBaseSecciones
StepSto_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
925
(22)
Indicador StepSto_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador StepSto_v1.mq5.

Figura 1. Indicador StepSto_v1_HTF


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2085

CandleStop_HTF CandleStop_HTF

Indicador CandleStop con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Indicador AltrTrend_Signal_v2.2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PrevDayAndFloatingPivot_HTF PrevDayAndFloatingPivot_HTF

Indicador PrevDayAndFloatingPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TrendTriggerMod_HTF TrendTriggerMod_HTF

Indicador TrendTriggerMod con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.