此 AltrTrend_Signal_v2.2 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要编译的指标文件 AltrTrend_Signal_v22.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例 1. 指标 AltrTrend_Signal_v2_2_HTF