AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - MetaTrader 5脚本

AltrTrend_Signal_v2.2 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图表周期

此指标需要编译的指标文件 AltrTrend_Signal_v22.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

Figure 1. Indicator AltrTrend_Signal_v2_2_HTF

图例 1. 指标 AltrTrend_Signal_v2_2_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2065

AltrTrend_Signal_v2_2 AltrTrend_Signal_v2_2

一款信号箭头指标，趋势变化时间的显示基于 ADX 指标。

MACD-2 MACD-2

此 MACD 指标的 MACD 线为彩色云状，并且信号线为彩色直方图。

Fish Fish

费舍尔变换指标的一个版本，以彩色直方图实现。

Fish_HTF Fish_HTF

此 Fish 指标在输入参数中有时间帧选项。