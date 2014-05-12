CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_BlauErgodic - Asesor Experto para MetaTrader 5

exp_blauergodic.mq5 (10.13 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (138.8 KB) ver
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ver
\MQL5\Indicators\
blauergodic.mq5 (9.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema comercial con uso del oscilador BlauErgodic.

La decisión sobre las operaciones se toma cuando el programa cambia la dirección del movimiento, cuando tiene lugar la ruptura de la línea cero o cuando cambia el color de la nube de la línea de señal.

Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=twist;    // Algoritmo para la entrada en el mercado

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado BlauErgodic.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de las simulaciones de los años 2012-2013. en EURUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2056

