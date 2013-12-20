CodeBaseРазделы
AltrTrend_Signal_v2.2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор AltrTrend_Signal_v2.2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Период графика индикатора

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора AltrTrend_Signal_v22.mq5.

Рис.1. Индикатор AltrTrend_Signal_v2_2_HTF

