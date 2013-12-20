Индикатор StepMA_v6.4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Однопериодный моментум, усредненный SMA-алгоритмом.

"AskBidTicks" - высокоточный инструмент для анализа микроструктуры рынков в реальном времени. Он экспортирует тиковые цены в CSV-файл.