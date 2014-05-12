Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CandleStop_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1013
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador CandleStop con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CandleStop.mq5.
Figura 1. Indicador CandleStop_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2084
Indicador AltrTrend_Signal_v2.2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.AltrTrend_Signal_v2_2
Indicador semáforo que coloca puntos coloreados que indican el momento de cambio de tendencia en base al indicador ADX.
Индикатор StepSto_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.PrevDayAndFloatingPivot_HTF
Indicador PrevDayAndFloatingPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.