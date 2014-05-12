Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BlauErgodic_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 922
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador BlauErgodic (oscilador ergódico de William Blau) con posibilidad de introducir cambios en el marco temporal en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Figura 1. Indicador BlauErgodic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2054
Oscilador ergódico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", representado en forma de histograma de color con una línea de señal, en forma de nube de color.Pivot_Fibs
Conjunto de niveles de Fibo (pivot points), representados sobre la base de velas diarias.
Oscilador no normalizado, que utiliza la transformada de Fisher, representada en forma de histograma de color.Fisher_mbk_HTF
Indicador Fisher_mbk con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.