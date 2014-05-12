CodeBaseSecciones
BlauErgodic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador BlauErgodic (oscilador ergódico de William Blau) con posibilidad de introducir cambios en el marco temporal en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Figura 1. Indicador BlauErgodic_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2054

BlauErgodic BlauErgodic

Oscilador ergódico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", representado en forma de histograma de color con una línea de señal, en forma de nube de color.

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

Conjunto de niveles de Fibo (pivot points), representados sobre la base de velas diarias.

Fisher_mbk Fisher_mbk

Oscilador no normalizado, que utiliza la transformada de Fisher, representada en forma de histograma de color.

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

Indicador Fisher_mbk con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.