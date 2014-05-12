CodeBaseSecciones
BlauErgodic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
996
(26)
Oscilador ergódico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", representado en forma de histograma de color con una línea de señal, en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador BlauErgodic

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

Conjunto de niveles de Fibo (pivot points), representados sobre la base de velas diarias.

EMA Bands EMA Bands

Dos canales representados en base a las medias móviles de los precios medios High y Low de las series temporales de precio.

BlauErgodic_HTF BlauErgodic_HTF

Indicador BlauErgodic (oscilador ergódico de William Blau) con posibilidad de introducir cambios en el marco temporal en los parámetros de entrada.

Fisher_mbk Fisher_mbk

Oscilador no normalizado, que utiliza la transformada de Fisher, representada en forma de histograma de color.