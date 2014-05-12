Oscilador ergódico del libro William Blau "Momentum, Direction, and Divergence", representado en forma de histograma de color con una línea de señal, en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador BlauErgodic