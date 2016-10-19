無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
BlauErgodic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodic指標（ウィリアムブラウのエルゴードオシレータ）：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間
図1 BlauErgodic_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2054
