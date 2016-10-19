コードベースセクション
BlauErgodic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodic指標（ウィリアムブラウのエルゴードオシレータ）：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

図1　BlauErgodic_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2054

