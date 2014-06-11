请观看如何免费下载自动交易
此 BlauErgodic 指标 (William Blau 的 Ergodic 振荡器) 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图表周期
图例 1. 指标 BlauErgodic_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2054
