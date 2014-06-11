代码库部分
指标

BlauErgodic_HTF - MetaTrader 5脚本

BlauErgodic 指标 (William Blau 的 Ergodic 振荡器) 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图表周期

Figure 1. Indicator BlauErgodic_HTF

图例 1. 指标 BlauErgodic_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2054

