CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BlauErgodic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
737
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blauergodic.mq5 (9.82 KB) ansehen
blauergodic_htf.mq5 (13.07 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Abbildung 1. Indikator BlauErgodic_HTF

Abbildung 1. Indikator BlauErgodic_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2054

BlauErgodic BlauErgodic

Ergodic Oszillator vom "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.

SKB-1 SKB-1

Ein Channel der Fraktale verwendet, implementiert als Wolke.

Spread Indicator Spread Indicator

Spread Indikator - zeigt aktuellen Spread im Chartfenster an.

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.