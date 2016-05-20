Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BlauErgodic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Abbildung 1. Indikator BlauErgodic_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2054
