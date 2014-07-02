CodeBaseSeções
BlauErgodic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador BlauErgodic (Oscilador de William Blau Ergodic) com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

Figura 1. Indicador BlauErgodic_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2054

BlauErgodic BlauErgodic

Oscilador Ergodic do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.

SKB-1 SKB-1

Um canal que usa fractais, implementado como uma nuvem.

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodic.

Fisher_mbk Fisher_mbk

Oscilador normalizado que utiliza a transformação de Fisher, desenhada sob a forma de um histograma colorido.