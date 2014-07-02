Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BlauErgodic_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador BlauErgodic (Oscilador de William Blau Ergodic) com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico
Figura 1. Indicador BlauErgodic_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2054
