Indicadores

Pivot_Fibs - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2006
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
pivot_fibs.mq5 (11.97 KB) ver
Autor real:

Archer Trading, LLC

Conjunto de niveles de Fibo (pivot points), representados sobre la base de velas diarias.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.

Figura 1. Indicador Pivot_Fibs

Figura 1. Indicador Pivot_Fibs

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2048

