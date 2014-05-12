Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pivot_Fibs - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Archer Trading, LLC
Conjunto de niveles de Fibo (pivot points), representados sobre la base de velas diarias.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.
Figura 1. Indicador Pivot_Fibs
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2048
