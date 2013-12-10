Смотри, как бесплатно скачать роботов
BlauErgodic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1857
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор BlauErgodic (эргодический осциллятор Уильяма Блау) с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор BlauErgodic_HTF
