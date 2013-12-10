CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauErgodic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1857
(18)
Индикатор BlauErgodic (эргодический осциллятор Уильяма Блау) с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор BlauErgodic_HTF

