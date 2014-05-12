CodeBaseSecciones
Fisher_mbk_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Fisher_mbk con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Fisher_mbk.mq5.

Figura 1. Indicador Fisher_mbk_HTF

Fisher_mbk Fisher_mbk

Oscilador no normalizado, que utiliza la transformada de Fisher, representada en forma de histograma de color.

BlauErgodic_HTF BlauErgodic_HTF

Indicador BlauErgodic (oscilador ergódico de William Blau) con posibilidad de introducir cambios en el marco temporal en los parámetros de entrada.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Tres indicadores Larry Williams' Percent Range de tres marcos temporales distintos, representados en un solo gráfico.

Flat Flat

Indicador para medir la volatilidad del mercado.