Fisher_mbk - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1246
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
fisher_mbk.mq5 (6.9 KB) ver
Autor real:

Matt Kennel

Oscilador no normalizado, que utiliza la transformada de Fisher, representada en forma de histograma de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.

Figura 1. Indicador Fisher_mbk

Figura 1. Indicador Fisher_mbk

