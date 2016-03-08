CodeBaseSecciones
SKB-1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1054
(24)
skb-1.mq5 (7.76 KB) ver
Autor real:

Kara Software Corp.

Canal con uso de fractales, implementado en forma de nube.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.

Fig. 1. Indicador SKB-1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2049

