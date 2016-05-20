und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SKB-1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 742
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Kara Software Corp.
Ein Channel der Fraktale verwendet, implementiert als Wolke.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.
Abbildung 1. Indikator SKB-1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2049
Eine Menge von Fibolevels (Pivotpunkte) gezeichnet auf tägliche Kerzen.EMA Bands
Zwei Channels gezeichnet auf Basis von zwei Gleitenden Durchschnitten auf Hoch- und Tiefkurse.
Ergodic Oszillator vom "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.BlauErgodic_HTF
Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.