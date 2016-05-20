CodeBaseKategorien
SKB-1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
742
(24)
Der echte Autor:

Kara Software Corp.

Ein Channel der Fraktale verwendet, implementiert als Wolke.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.

Abbildung 1. Indikator SKB-1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2049

