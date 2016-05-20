Zwei Channels gezeichnet auf Basis von zwei Gleitenden Durchschnitten auf Hoch- und Tiefkurse.

Eine Menge von Fibolevels (Pivotpunkte) gezeichnet auf tägliche Kerzen.

Ergodic Oszillator vom "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.

Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.