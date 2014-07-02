Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SKB-1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1186
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Kara Software Corp.
Um canal que usa fractals, implementado como uma nuvem.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.
Figura 1. Indicador SKB-1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2049
Um conjunto de níveis Fibo (pontos pivô) desenhado em candles diários.EMA Bands
Dois canais elaborado com base nas Médias Móveis Alta e Baixa da série de preços.
Oscilador Ergodic do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.BlauErgodic_HTF
Indicador BlauErgodic (Oscilador de William Blau Ergodic) com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.