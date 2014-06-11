代码库部分
指标

SKB-1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1336
等级:
(24)
已发布:
已更新:
skb-1.mq5 (7.76 KB) 预览
真实作者:

Kara Software Corp.

通道基于 分形, 以云图实现。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 01.11.2007。

Figure 1. Indicator SKB-1

图例 1. 指标 SKB-1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2049

