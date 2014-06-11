绘制两条通道是基于最高和最低价格序列的均线。

Ergodic 振荡器出自 William Blau 的书 "Momentum, direction and divergence - 动量，方向和背离", 以彩色直方图形式实现，信号线为彩色云图。

此 BlauErgodic 指标 (William Blau 的 Ergodic 振荡器) 在输入参数中有时间帧选项。