CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ind-SKB-1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1023
Ranking:
(1)
Publicado:
Actualizado:
Ind-SKB-1.mq4 (4.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Kara Software Corp

Indicador Ind-SKB-1.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7305

Amir Amir

Indicador de Amir.

StepMA_Stoch_KV1 StepMA_Stoch_KV1

Indicador StepMA Stoch KV1.

JMA_CCI JMA_CCI

Un indicador más Jurika.

JMA_StarLight JMA_StarLight

Indicador JMA StarLight.