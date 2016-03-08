CodeBaseSecciones
Inverted Chart View - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
La mayoría de los tráders prefieren comprar.

Con este indicador se puede ver el gráfico invertido, para encontrar los mejores momentos de venta.

Uso:

  1. Traslade el indicador InvertedChart a su gráfico;
  2. Traslade el indicador Bollinger Bands al gráfico de indicador del instrumento invertido;
  3. Asegúrese de que para el cálculo de Bollinger Bands se usan los datos del indicador, y no del gráfico de precio.

Show inverted Chart for better short trading

