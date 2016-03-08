Mira cómo descargar robots gratis
Inverted Chart View - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1478
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
La mayoría de los tráders prefieren comprar.
Con este indicador se puede ver el gráfico invertido, para encontrar los mejores momentos de venta.
Uso:
- Traslade el indicador InvertedChart a su gráfico;
- Traslade el indicador Bollinger Bands al gráfico de indicador del instrumento invertido;
- Asegúrese de que para el cálculo de Bollinger Bands se usan los datos del indicador, y no del gráfico de precio.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2231
