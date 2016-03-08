CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Advanced ADX - indicador para MetaTrader 5

fabio77 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1592
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Advanced ADX.

Advanced ADX indicator

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1874

EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100 EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100

Asesor basado en los indicadores SMA, ADX y SAR.

FileUnlimited FileUnlimited

Biblioteca para trabajar con los archivos que usan WinAPI sin limitaciones de ubicación.

Fast FrAMA Fast FrAMA

Fast Fractal Adaptive Moving Average, a diferencia de la versión publicada de FrAMA tiene la posibilidad de elegir el precio a calcular, la velocidad del cálculo ha aumentado de 30 a 100 veces.

SKB-1 SKB-1

Canal con uso de fractales, implementado en forma de nube.