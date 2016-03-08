CodeBaseSecciones
Indicadores

Horizontal lines for max/min prices of the last 2 years - indicador para MetaTrader 5

Alain Verleyen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1158
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
minmax2years.mq5 (2.87 KB) ver
Ejemplo de representación de líneas horizontales en los precios máximos y mínimos en los 2 últimos años (https://www.mql5.com/en/forum/21396).

Example code on how to draw an horizontal line for maximum and minimum prices of the last 2 years.

