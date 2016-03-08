Mira cómo descargar robots gratis
Horizontal lines for max/min prices of the last 2 years - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1158
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ejemplo de representación de líneas horizontales en los precios máximos y mínimos en los 2 últimos años (https://www.mql5.com/en/forum/21396).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2355
