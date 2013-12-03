Нормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера, выполненный в виде цветной гистограммы.

Индикатор MACD в виде цветного облака и разность между MACD и сигнальной линией в виде цветной гистограммы.

Два канала, построенных на основе скользящих средних от цен High и Low ценовых таймсерий.