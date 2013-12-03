Смотри, как бесплатно скачать роботов
SKB-1 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2254
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Kara Software Corp.
Канал с использованием фракталов, реализованный в виде облака.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.
Рис.1. Индикатор SKB-1
