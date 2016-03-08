CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fast FrAMA - indicador para MetaTrader 5

Roman Pritulyak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
953
Ranking:
(38)
Publicado:
Actualizado:
fastframa.mq5 (4.07 KB) ver
\MQL5\Include\
fastframa.mqh (6.69 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Fast Fractal Adaptive Moving Average, a diferencia de la versión publicada de Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) tiene la posibilidad de elegir el precio a calcular, la velocidad del cálculo ha aumentado de 30 a 100 veces.

Fast FrAMA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1880

Advanced ADX Advanced ADX

Indicador Advanced ADX.

EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100 EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100

Asesor basado en los indicadores SMA, ADX y SAR.

SKB-1 SKB-1

Canal con uso de fractales, implementado en forma de nube.

Inverted Chart View Inverted Chart View

El indicador muestra el gráfico invertido, para encontrar los mejores momentos de venta.