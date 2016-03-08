Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fast FrAMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 953
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Fast Fractal Adaptive Moving Average, a diferencia de la versión publicada de Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) tiene la posibilidad de elegir el precio a calcular, la velocidad del cálculo ha aumentado de 30 a 100 veces.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1880
Advanced ADX
Indicador Advanced ADX.EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100
Asesor basado en los indicadores SMA, ADX y SAR.
SKB-1
Canal con uso de fractales, implementado en forma de nube.Inverted Chart View
El indicador muestra el gráfico invertido, para encontrar los mejores momentos de venta.