SKB-1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
996
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
skb-1.mq5 (7.76 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Kara Software Corp.

雲として実装されるフラクタルを使用したチャネル

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。

図1　SKB-1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2049

