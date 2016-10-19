無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SKB-1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Kara Software Corp.
雲として実装されるフラクタルを使用したチャネル
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。
図1 SKB-1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2049
