Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Hay que colocar el archivo compilado del indicador Keltner.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.

Figura 1. Indicador Keltner_Channel_HTF