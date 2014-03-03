CodeBaseSecciones
Indicadores

Keltner Channel HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1332
(32)
keltner_channel.mq5 (8.81 KB) ver
keltner_channel_htf.mq5 (12.04 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Periodo del gráfico del indicador

Hay que colocar el archivo compilado del indicador Keltner.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.

Figura 1. Indicador Keltner_Channel_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2036

