Keltner Channel HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1332
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador
Hay que colocar el archivo compilado del indicador Keltner.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.
Figura 1. Indicador Keltner_Channel_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2036
