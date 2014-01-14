Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 4002
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Keltner Channel son envelopes basados en la volatilidad, se sitúa por encima y por debajo de un MA exponencial.
El indicador es el nombre de su autor Keltner Chester quien describió por primera vez su sistema basado en el periodo 10 del MA en su libro de 1960 "Cómo ganar dinero con productos básicos".
El indicador consiste en precio envolventes o bandas que se encuentran por encima y por debajo del MA exponencial por medio de multiplicar su valor por el valor del Rango verdadero medio. Los canales son seguramente muy interesantes. En primer lugar, porque brillantemente se unen dos indicadores: MA y ATR.
El método de cálculo es como sigue:
Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner Lower Channel== MA (close, x) - (m * ATR (y))
donde:
- x - periodo MA;
- m - coeficiente;
- у - Periodo del indicador ATR.
El indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh. El trabajo con esta clase fue minuciosamente descrito en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".
- SmoothAlgorithms.mqh debe colocarse en \MQL5\Include\ terminal_data_folder
- Keltner_Channel.MQ5 debe colocarse en \MQL5\Indicators\ terminal_data_folder
