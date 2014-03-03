Mira cómo descargar robots gratis
Woodies CCI - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Gaba
Indicador ampliamente utilizado con dos CCI (Commodity Channel Index) de diferentes periodos.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 06-11-2007.
Figura 1. Indicador WoodiesCCI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2034
TTF_Plus_MW
Indicador semáforo que coloca puntos coloreados para indicar el momento de entrar o salir del mercado.William36HistogramWaller
Indicador de tendencia representado en forma de histograma de color.
Exp_BlauTSStochastic
Sistema de trading que utiliza el oscilador BlauTSStochastic.Keltner Channel HTF
Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.