Indicadores

Keltner Channel HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador Canal de Keltner com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período gráfico do indicador

Coloque o indicador compilado Keltner.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. Indicador Keltner_Channel_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2036

