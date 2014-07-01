O indicador Canal de Keltner com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Coloque o indicador compilado Keltner.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. Indicador Keltner_Channel_HTF