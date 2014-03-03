CodeBaseSecciones
Pivot-2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2603
Ranking:
(40)
Publicado:
Actualizado:
pivot-2.mq5 (12.59 KB) ver
Autor:

Aborigen

Conjunto de niveles pivote.

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 05-11-2007.

Fig.1.1 Indicador Pivot-2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2037

