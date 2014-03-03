Sistema de trading que utiliza el oscilador BlauTSStochastic.

Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Cuatro medias móviles basadas​en los valores medios de Apertura (Open), Mínimo (Low), Máximo (High) y Cierre (Close) de un gráfico de velas.

Dos canales de Desviación Estándar posicionados automáticamente en el gráfico.