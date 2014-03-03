Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Smooth Candle S - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1249
- 1249
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor:
Varus Henschke
Cuatro medias móviles basadasen los valores medios de Apertura (Open), Mínimo (Low), Máximo (High) y Cierre (Close) de un gráfico de velas.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base el 05-11-2007.
Figura 1. Indicador SmoothCandleS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2039
