コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ケルトナーチャンネルHTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1258
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つケルトナーチャンネル指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指標チャート期間

コンパイルされたKeltner.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Keltner_Channel_HTF指標

図1　Keltner_Channel_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2036

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

この取引システムはBlauTSStochasticオシレータを使います。

Woodies CCI Woodies CCI

別の期間からの2つのCCIを持つ広く使用されている指標

Pivot-2 Pivot-2

ピボットレベルのセット

Smooth Candle S Smooth Candle S

ローソク足チャートの始値、安値、高値、終値の平均値に基づいた4つの移動平均線