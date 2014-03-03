Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_BlauTSStochastic - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este sistema de trading utiliza el oscilador BlauTSStochastic.
La decisión de trading se toma cuando el histograma cambia de dirección, en el avance hacia la línea cero, o cuando la línea de señal en forma de nube cambia de color.
El siguiente parámetro se utiliza para seleccionar un algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para entrar al mercado
Para que el EA funcione correctamente hay que colocar el archivo compilado del indicador BlauTSStochastic.ex5 en la carpeta terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Cabe señalar que la librería TradeAlgorithms.mqh permite programar y utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen un spread distinto de cero, y la opción de establecer Stop Loss y Take Profit en la apertura de la posición. Se pueden descargar otras variantes de esta librería en https://www.mql5.com/es/code/1578.
Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. En estos tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Imágenes:
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo.
Resultados de las pruebas en 2012-2013 sobre GBPUSD H4:
Fig. 2. Resultado de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2035
