Este sistema de trading utiliza el oscilador BlauTSStochastic.

La decisión de trading se toma cuando el histograma cambia de dirección, en el avance hacia la línea cero, o cuando la línea de señal en forma de nube cambia de color.

El siguiente parámetro se utiliza para seleccionar un algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para que el EA funcione correctamente hay que colocar el archivo compilado del indicador BlauTSStochastic.ex5 en la carpeta terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Cabe señalar que la librería TradeAlgorithms.mqh permite programar y utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen un spread distinto de cero, y la opción de establecer Stop Loss y Take Profit en la apertura de la posición. Se pueden descargar otras variantes de esta librería en https://www.mql5.com/es/code/1578.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. En estos tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Imágenes:

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo.

Resultados de las pruebas en 2012-2013 sobre GBPUSD H4:

Fig. 2. Resultado de las pruebas