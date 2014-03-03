CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_BlauTSStochastic - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1155
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
exp_blautsstochastic.mq5 (10.14 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ver
\MQL5\Indicators\
blautsstochastic.mq5 (11.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este sistema de trading utiliza el oscilador BlauTSStochastic.

La decisión de trading se toma cuando el histograma cambia de dirección, en el avance hacia la línea cero, o cuando la línea de señal en forma de nube cambia de color.

El siguiente parámetro se utiliza para seleccionar un algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;  // Algoritmo para entrar al mercado

Para que el EA funcione correctamente hay que colocar el archivo compilado del indicador BlauTSStochastic.ex5 en la carpeta terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Cabe señalar que la librería TradeAlgorithms.mqh permite programar y utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen un spread distinto de cero, y la opción de establecer Stop Loss y Take Profit en la apertura de la posición. Se pueden descargar otras variantes de esta librería en https://www.mql5.com/es/code/1578.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. En estos tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Imágenes:

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo.

Resultados de las pruebas en 2012-2013 sobre GBPUSD H4:

Fig. 2. Resultado de las pruebas

Fig. 2. Resultado de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2035

Woodies CCI Woodies CCI

Indicador ampliamente utilizado con dos CCI de diferentes periodos.

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

Indicador semáforo que coloca puntos coloreados para indicar el momento de entrar o salir del mercado.

Keltner Channel HTF Keltner Channel HTF

Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Pivot-2 Pivot-2

Conjunto de niveles pivote.