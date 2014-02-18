请观看如何免费下载自动交易
Keltner Channel HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中提供时间框架可选项的Keltner Channel通道指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图标周期
将编译后的指标文件Keltner.mq5放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\文件夹下。
图 1. Keltner_Channel_HTF指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2036
