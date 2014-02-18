代码库部分
Keltner Channel HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
keltner_channel.mq5 (8.81 KB) 预览
keltner_channel_htf.mq5 (12.04 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
在输入参数中提供时间框架可选项的Keltner Channel通道指标。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图标周期

将编译后的指标文件Keltner.mq5放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\文件夹下。

图 1. Keltner_Channel_HTF指标

图 1. Keltner_Channel_HTF指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2036

