Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Keltner Channel HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3303
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Keltner Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Keltner_Channel.mq5.
Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_HTF
Pivot-2
Набор Pivot-уровней (точек разворота).Standard_Deviation_Channels
Два канала стандартных отклонений, автоматически располагаемых на графике.
Exp_BlauSMStochastic
Торговая система с использованием осциллятора BlauSMStochastic.iAnchMom
Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветной гистограммы.