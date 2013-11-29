CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Keltner Channel HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3303
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Keltner Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Период графика индикатора

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Keltner_Channel.mq5.

Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_HTF

Рис.1. Индикатор Keltner_Channel_HTF

Pivot-2 Pivot-2

Набор Pivot-уровней (точек разворота).

Standard_Deviation_Channels Standard_Deviation_Channels

Два канала стандартных отклонений, автоматически располагаемых на графике.

Exp_BlauSMStochastic Exp_BlauSMStochastic

Торговая система с использованием осциллятора BlauSMStochastic.

iAnchMom iAnchMom

Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветной гистограммы.