Keltner Channel HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Keltner Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Kopieren Sie die compilierte Keltner.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator Keltner_Channel_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2036

