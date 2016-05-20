Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Keltner Channel HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Keltner Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Kopieren Sie die compilierte Keltner.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator Keltner_Channel_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2036
