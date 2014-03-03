Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_BlauTStochI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 938
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de trading basado en el indicador BlauTStochI.
La decisión de trading se toma cuando el histograma cambia de dirección, o en el avance hacia la línea cero. El siguiente parámetro se utiliza para seleccionar un algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para entrar en el mercado
Para un correcto funcionamiento del Asesor Experto, hay que colocar el archivo del indicador compilado, BBlauTstochI.ex5, en la carpeta terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Cabe señalar que la librería TradeAlgorithms.mqh permite programar y utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen un spread distinto de cero, y la opción de establecer Stop Loss y Take Profit en la apertura de la posición. Se pueden descargar otras variantes de esta librería en https://www.mql5.com/es/code/1578.
Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. En estos tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo.
Resultados de las pruebas realizadas en 2012 sobre GBPJPY H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas del EA en 2012
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2009
El indicador BlauErgodicMDI permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.BlauSMStochastic
Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) basado en el Momento Estocástico (Stochastic Momentum) del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.
Indicador ASCtrend que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.Awesome_Signal
Oscilador Impresionante de Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.