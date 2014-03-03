Sistema de trading basado en el indicador BlauTStochI.

La decisión de trading se toma cuando el histograma cambia de dirección, o en el avance hacia la línea cero. El siguiente parámetro se utiliza para seleccionar un algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para un correcto funcionamiento del Asesor Experto, hay que colocar el archivo del indicador compilado, BBlauTstochI.ex5, en la carpeta terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Cabe señalar que la librería TradeAlgorithms.mqh permite programar y utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen un spread distinto de cero, y la opción de establecer Stop Loss y Take Profit en la apertura de la posición. Se pueden descargar otras variantes de esta librería en https://www.mql5.com/es/code/1578.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. En estos tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.





Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo.

Resultados de las pruebas realizadas en 2012 sobre GBPJPY H4:





Fig. 2. Resultados de las pruebas del EA en 2012

