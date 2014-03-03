CodeBaseSecciones
BlauErgodicMDI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador BlauErgodicMDI permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Periodo del gráfico del indicador

Figura 1. Indicador BlauErgodicMDI_HTF

