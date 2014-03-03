Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BlauErgodicMDI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 995
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador BlauErgodicMDI permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador
Figura 1. Indicador BlauErgodicMDI_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2004
BlauSMStochastic
Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) basado en el Momento Estocástico (Stochastic Momentum) del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.i_Trend
Indicador de tendencia dibujado con forma de nube de color.
Exp_BlauTStochI
Sistema de trading basado en el indicador BlauTStochI.ASCtrend_HTF
Indicador ASCtrend que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.