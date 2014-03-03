CodeBaseSecciones
BlauSMStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Oscilador Estocástico basado en el Momento Estocástico del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador BlauSMStochastic

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2003

i_Trend i_Trend

Indicador de tendencia dibujado con forma de nube de color.

Vegas Vegas

Conjunto de canales (envelopes) con desplazamiento fijo.

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

El indicador BlauErgodicMDI permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

Sistema de trading basado en el indicador BlauTStochI.