Autor:

Asystem2000

Oscilador Impresionante de Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó por primera vez en el Code Base el 03-01-2008.

Figura 1. Indicador Awesome_Signal