Awesome_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1177
(21)
Autor:

Asystem2000

Oscilador Impresionante de Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó por primera vez en el Code Base el 03-01-2008.

Figura 1. Indicador Awesome_Signal

ASCtrend_HTF ASCtrend_HTF

Indicador ASCtrend que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

Sistema de trading basado en el indicador BlauTStochI.

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Acelerador Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.

DeMarker_3HTF DeMarker_3HTF

Tres osciladores DeMarker de tres marcos temporales diferentes en un único gráfico.