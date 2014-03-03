Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Awesome_Signal - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Asystem2000
Oscilador Impresionante de Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó por primera vez en el Code Base el 03-01-2008.
Figura 1. Indicador Awesome_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2011
