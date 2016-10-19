BlauTStochIオシレータを使った取引システム。

ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするときに、取引決定が行われます。次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=twist;

EAを正しく操作するにはコンパイルされたBBlauTstochI.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2012のGBPJPYのテスト結果：

図2 2012の検証結果