ポケットに対して
エキスパート

Exp_BlauTStochI - MetaTrader 5のためのエキスパート

BlauTStochIオシレータを使った取引システム。

ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするときに、取引決定が行われます。次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=twist;    // 市場参入アルゴリズム

EAを正しく操作するにはコンパイルされたBBlauTstochI.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2012のGBPJPYのテスト結果：

図2　2012の検証結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2009

